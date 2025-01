Eurolega: Virtus ko in Lituania, esulta lo Zalgiris

Il primo round del double-header di Eurolega è da dimenticare per la Virtus Bologna, che esce sconfitta dalla Zalgirio Arena: 77-68 per lo Zalgiris di Trinchieri. L'avvio è da incubo per le V nere, subito in svantaggio per 8-0 contro una rivale che è letale dalla distanza. Francisco e Ulanovic colpiscono a ripetizione e lo Zalgiris arriva fino al +14, prima che la Virtus accorci con Akele: è 25-13 dopo il primo quarto. Avvio tutt'altro che applicato per i felsinei anche nel secondo periodo, dove si scatena Lonnie Walker IV: l'ex Nba colpisce con due triple, +18 e massimo vantaggio per lo Zalgiris Kaunas. I lituani controllano i ritmi e Pajola (da tre), in tandem con Shengelia, riaccende la speranza per gli ospiti: 41-32, si accorcia il margine dopo metà gara. Alla ripresa delle ostilità Pajola firma il -7 per la Virtus Bologna, in un quarto ad altissima tensione. I lituani cercano due volte la fuga e raggiungono il +12 con Smailagic, ma la Virtus c'è: 61-51 e -10 a dieci minuti dal termine. Morgan risponde subito presente da tre punti nell'ultimo quarto e le V nere arrivano fino al -4, ma lo Zalgiris risponde colpo su colpo con un letale Francisco (20 punti). Nel finale la Virtus perde la testa e la lucidità, sbagliando tantissime chances per riaprirla e tornare a un possesso di distanza, mentre i lituani sono chirurgici. Esultano Trinchieri e i suoi, che spezzano una serie di quattro ko consecutivi e tornano ad accarezzare i play-in (11-10): 77-68 su una Virtus che è lontanissima dalla post-season. Vani i 18 punti di Cordinier (27 di valutazione), V nere terzultime (6-15).