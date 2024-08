Sassari, il ritorno di Bendzius: "Credete in noi, faremo bene"

© Ufficio Stampa

Il ritorno di Eimantas Bendzius dopo un’intera stagione, la voglia di riscatto, la responsabilità da capitano, i sogni di Coppa. È un ragazzo che non gira intorno alle domande, che va dritto al punto. I suoi occhi non mentono, ha passato una stagione durissima, momenti di sofferenza post infortunio, ha lavorato come un matto per rientrare ed essere il giocatore di prima. Ore e ore di fisioterapia, piscina, campo, le prime tre amichevoli con la Lituania, il ritorno a Sassari, i gradi di capitano e quel pensiero fisso, il basket giocato.