Durant già operato a New York: "Il recupero sarà un lungo viaggio"

13/06/2019

Kevin Durant è già stato operato per la rottura del tendine d'Achille. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore dei Golden State Warriors con una foto e un post su Instagram: "Ora il recupero sarà un lungo viaggio, ma so di potercela fare, perché sono uno che ama la pallacanestro. Non mi pento di aver giocato". Sull'infortunio è tornato anche il coach della franchigia californiana Steve Kerr : "E’ stata una scelta condivisa da tutti: dai nostri medici, da Kevin e dal suo agente, dai pareri che abbiamo chiesto nelle ultime 4 settimane e dagli esami che abbiamo fatto. Li ha superati tutti e quindi è stato deciso che poteva essere in campo. La cosa peggiore che avevamo ipotizzato per lui era un aggravamento dell’infortunio al polpaccio. La rottura del tendine d’Achille non è mai stata ipotizzata: ed è stata uno shock totale. Tornassimo indietro, con le informazioni che avevamo prenderemmo di nuovo la stessa decisione. Ma se fosse emersa la possibilità di un infortunio al tendine, Kevin non avrebbe mai giocato".

IL MESSAGGIO DI KD35

"Voglio aggiornarvi: alla fine è così, mi sono rotto il tendine d’Achille. L’operazione è stata effettuata oggi con successo, EASY MONEY. Il viaggio verso il mio ritorno in campo inizia ora! Ho al mio fianco la mia famiglia e i miei cari, e abbiamo tutti apprezzato i tantissimi messaggi che la gente ci ha spedito. Come ho detto lunedì, sto soffrendo tantissimo, ma sono OK. La pallacanestro è il mio amore più grande e l'altra sera volevo a tutti i costi essere in campo perché il mio ruolo è quello di giocare a pallacanestro. Volevo aiutare i miei compagni a raggiungere uno storico threepeat. Putroppo poi le cose vanno come vanno ma sono orgoglioso di aver dato tutto, anche fisicamente, così come sono orgoglioso della vittoria ottenuta dai miei compagni. Ora il recupero sarà un lungo viaggio, ma so di potercela fare, perché sono uno che ama la pallacanestro. So che i miei fratelli possono vincere gara-6 e io farò il tifo per loro insieme a tutta la Dub Nation mentre saranno in campo per ottenere questa vittoria".