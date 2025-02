Frecciarossa Final Eight, ospiti internazionali e podcast in inglese

Rioprtiamo il comunicato rilasciato da LegaBasket alla vigilia della kermesse torinesi: "Sarà una edizione della Final Eight sempre più internazionale quella che si apre mercoledì 12 alla Inalpi Arena di Torino. Agli accordi internazionali definiti dall’Advisor Infront che renderanno visibili le gare nel territorio dei Balcani (TV Arena), nei Paesi Baltici (Setanta Sports), Grecia (COSMOTE TV), Israele (Charlton), Turchia (Sports TV), Polonia (PolSat), Georgia (1TV Georgia), Kazakhstan (Sport+), Slovacchia (RTVS), Cechia (Sporty TV), Ucraina (MainCast) e USA (Next Level) si aggiungeranno - a garantire una copertura senza precedenti - anzitutto DAZN che trasmetterà gratuitamente in tutto il resto del mondo le partite e EuroleagueTV che le trasmetterà gratuitamente in UK, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Norvegia, Svezia.