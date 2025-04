Donte DiVincenzo: "Sarebbe bellissimo rappresentare l'Italia"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Donte DiVincenzo (guardia Minnesota Timberwolves) si è esposto sulle procedure che lo attendono per ricevere il passaporto tricolore: "È stato molto bello conoscere coach Pozzecco, mi hanno fatto tutti una bellissima impressione. Non abbiamo parlato di pallacanestro, e questo onestamente è stato da un certo punto di vista anche molto piacevole. Credo sia stata una cena molto produttiva e allo stesso tempo mi sono trovato a mio agio con tutti, ovviamente anche con Simone (Fontecchio). Il mio passaporto? Le tempistiche sono legate ai documenti burocratici. Ma la volontà è quella di vestire la maglia azzurra. Mio padre e il mio agente si stanno occupando del passaporto, mentre io mi concentro su questo finale di regular season. Io a EuroBasket 2025? Direi proprio di si, siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda, per me sarebbe bellissimo rappresentare l’Italia, ora dobbiamo solo aspettare che arrivino i documenti".