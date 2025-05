Monaco, Diallo: "Svolta? Spanoulis ha portato una mentalità diversa"

Dalla conferenza stampa di ieri, ecco le impressioni di Alpha Diallo (ala Monaco) sulla finale di Eurolega che attenderà il Roca Team (palla a due contro il Fenerbahce alle 19 italiane): "È un risultato straordinario essere qui. Ho avuto molti alti e bassi in questa stagione. Ma alla fine, questo era l'obiettivo. La svolta? Quando è arrivato coach Spanoulis. È arrivato con una filosofia diversa, una mentalità diversa. Ci siamo adattati, poi tutto è diventato più facile per tutti e siamo arrivati qui. (Spanoulis) ha vissuto lo spogliatoio, le situazioni che viviamo. Sa come gestire cose come il riposo o la famiglia. Ha quell'esperienza ed è importante. Ci motiva perché sa cosa serve per arrivare in cima. Il mio sviluppo? Sto cercando di migliorare di stagione in stagione. Parlo con gli allenatori di dove hanno bisogno di me o di dove posso migliorare qualcosa".