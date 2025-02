Denegri carica Tortona: "Per battere Bologna dobbiamo focalizzarci su di noi"

Non è il periodo più semplice della stagione per la Bertram Derthona Tortona, che è reduce da quattro sconfitte di fila tra Italia ed Europa. Ora il big match contro Bologna, una sfida sicuramente complicata che Davide Denegri ha presentato così ai nostri microfoni: "Arriva la Virtus Bologna, una di quelle partite che non ha bisogno di presentazioni. Siamo tutti consci della qualità dell'avversario, noi abbiamo avuto un momento un po' difficile, tosto, con tante trasferte e tante partite impegnative. Il focus è su di noi, sul cercare di trovare la vittoria davanti al nostro pubblico che speriamo sia molto numeroso, che ci dia la spinta in questa partita difficilissima".