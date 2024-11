DE RAFFAELE E STRAUTINS: "NON UNA GRAN PARTITA, BRAVI A CAMBIARE FACCIA"

Dopo la vittoria in Champions League con il Benfica coach Walter De Raffaele e Arturs Strautins hanno parlato della prestazione della Bertram. "Siamo stati molto morbidi nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo cambiato faccia. Il Benfica ha giocato molto bene, per noi è una vittoria importante proprio per la capacità di averla ribaltata dopo una discreta parte di gara giocata con difficoltà"., ha dichiarato l'allenatore. Stessi concetti espressi anche da Strautins. "Non è stata una buona partita per noi, ma la cosa più importante è come abbiamo iniziato il terzo quarto, il carattere mostrato. Abbiamo fatto vedere di essere capaci di combattere e uscirne vincitori anche in una situazione diventata complicata come quella di stasera".