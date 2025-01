Il coach della Bertram, dopo la vittoria in casa del Peristeri che vale l'accesso al Round of 16 di BCL, ha espresso la sua felicità. "Dobbiamo essere incredibilmente orgoglioso del lavoro che questo gruppo sta portando avanti, in una settimana veramente impegnativa: abbiamo raggiunto la Final Eight di Coppa Italia e, soprattutto, abbiamo scritto una pagina importante nella storia di questo club centrando la qualificazione nelle Top 16".