Datome: "Passaporto DiVincenzo? Fiduciosi: il termine è a metà luglio"

Intercettato al termine della presentazione delle canotte Macron per l'estate di Italbasket, Gigi Datome (Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili di Italbasket) ha commentato così le ultime evoluzioni sul passaporto più ricercato dalla pallacanestro italiana: "DiVincenzo? Il giocatore si è mostrato interessato, come ci ha confermato in una cene fatta a marzo. Il problema è che il 28 marzo è uscito un decreto che elimina la possibilità di acquisire il passaporto per chi ha bisnonni nati in Italia. Stiamo percorrendo l'opzione per "meriti speciali", in questo caso per meriti sportivi. Per ironia della sorte, Donte avrebbe dovuto venire a compilare gli incartamenti già l'anno scorso, ma andiamo avanti fiduciosi: il termine è a metà luglio".