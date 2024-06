Danilo Gallinari gela l'Olimpia: "Milano? La mia priorità è l'NBA"

© X

Danilo Gallinari molto difficilmente tornerà a giocare in Italia con l'Olimpia Milano. Lo ha detto lo stesso giocatore, intervistato da Paolo Bartezzaghi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Una doccia gelata per i tifosi milanesi che, dopo l'addio a Nicolò Melli, speravano nel ritorno del Gallo. Di seguito i passi dell'intervista in cui l'azzurro parla del suo futuro.