Dan Peterson: “Metto le corna contro il coronavirus, blindatevi in casa”

Tra aneddoti e battute Dan Peterson ci racconta la sua quarantena. Il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano, nella sua nuova rubrica in esclusiva per SportMediaset, manda un messaggio a tutti gli sportivi: "Io metto le corna contro il coronavirus - ha detto facendo riferimento alle longhorn appese sulla parete di casa - Voi restate blindati in casa!". Poi quella volta in cui "guarì" Vittorio Gallinari dall'influenza, Dino Meneghin alla ricerca delle foreste del Wisconsin e la merenda di questi giorni: "Un'apple pie fatta da mia moglie Laura, esattamente uguale a quella che faceva nonna Peterson ai suoi tempi".