Napoli, Dalla Salda: "Cessione del club? Il focus è sulla salvezza"

L'amministratore Delegato di Napolibasket ha commentato, sulle pagine de Il Mattino, le voci relative all'acquisto della società da parte dell'imprenditore americano Matt Rizzetta: "In questo momento della stagione, come Club tutto, la nostra concentrazione, il nostro focus, sono tutti sulla salvezza in serie A della nostra squadra per il cui raggiungimento lotteremo e non ci arrenderemo fino alla fine. Detto questo, qualora vi fossero gruppi imprenditoriali, anche internazionali, interessati all'acquisizione del Napoli Basket, ciò non potrebbe che farci piacere, in quanto dimostrazione della serietà del lavoro fatto in questi anni dalla nostra proprietà in questa splendida e importante città".