CREMONA, CAVINA: "SAPPIAMO CHE MANCA POCO ALLA VITTORIA"

Demis Cavina: «Siamo assolutamente consapevoli di aver perso delle partite in volata, ma anche da dove siamo partiti e quali sono i nostri obiettivi - per cui abbiamo uno spirito di unione e determinazione che ci porta a essere pronti per la partita - e anche un senso di positività all’interno della squadra, che vuole trovare il più in fretta possibile anche qualche risultato. Le prestazioni non mancano e non sono solo dimostrate dai numeri, che comunque possono aiutare: la terza miglior difesa del campionato e il fatto che anche nella partita contro Scafati, così come in quella contro Bologna, abbiamo tirato 12 o 13 volte in più dei nostri avversari, è sinonimo che abbiamo perso pochi palloni e abbiamo lavorato bene ai rimbalzi. Sappiamo che manca poco alla vittoria e capisco anche chi invece vede il bicchiere mezzo vuoto, sensazione probabilmente legata più ai risultati, ma noi non ci facciamo scoraggiare».