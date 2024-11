CREMONA, CAVINA: "MIGLIORATI IN ATTACCO, LA STRADA È GIUSTA"

Rammaricato per la sconfitta, ma ottimista per il futuro coach Demis Cavina dopo il ko di Cremona con Brescia: "Nella nostra miglior partita offensiva, in cui Willis ha contribuito ad aprire il campo, abbiamo latitato in alcune circostanze difensive, concedendo tiri aperti a una squadra che questa sera ha fatto veramente bene. Avevo detto che stasera sarebbe servita solo la vittoria: non é arrivata, tuttavia abbiamo avuto un miglioramento sulla linea offensiva, a conferma che la linea intrapresa é quella giusta".