Cremona, Cavina: "Dobbiamo ritrovare un po' l'identità difensiva"

Demis Cavina, coach Vanoli Basket Cremona: "Assicuro che il sentimento in questo momento è quello di cercare di produrre, cercare di portare punti perché ce lo dicono gli altri, lo dicono i coach avversari, i giocatori avversari, lo leggiamo tutte le settimane. Questa squadra di certo non difetta di impegno e di prestazione. Non stanno arrivando i risultati però la voglia è proprio quella di iniziare, di ri-iniziare, a produrre e muovere la classifica.Già l’inserimento di Willis ha fatto vedere quello che sto dicendo da tempo, cioè che ci servivano più spazi, più pericolosità. Dobbiamo ritrovare un po’ l’identità difensiva; nelle ultime 2 partite abbiamo corso di più, e questo ha dato più numero di possessi alla partita, ma la nostra difesa dev’essere più concreta, più intensa, ed è anche per questo – avete visto anche nell’ultima partita – che abbiamo provato quintetti differenti, proprio perché penso che non possiamo prescindere dall’intensità e dalla continuità difensiva, che non dev’essere fatta a sprazzi e soprattutto non dev’essere legata al rendimento offensivo. Dobbiamo prendere energia dalla nostra difesa".