Cremona, Cavina: "Aspettiamo ancora il guizzo di un leader"

Demis Cavina ha presentato il match contro la Pallacanestro Varese: «Adesso abbiamo bisogno di continuare con il percorso che abbiamo intrapreso e quindi affidarci alla nostra difesa, che è quella che ci permette poi di portare le partite dove vogliamo che vadano. Aspettiamo ancora il guizzo perché di quello la squadra difetta: quel guizzo nelle partite punto a punto, ma anche nelle giocate importanti della gara. Se c'è una cosa che non puoi comprare neanche al mercato estivo è l'esperienza: tanti nostri giocatori sono chiamati per la prima volta quest'anno a essere leader, a essere protagonisti nella prima lega, compreso anche qualche ragazzo straniero. In un momento dove magari Trevor Lacey non è purtroppo fisicamente al 100%, dobbiamo cercare di avere tutti quanti più concentrazione e determinazione per avere appunto più freddezza nei momenti topici della partita».