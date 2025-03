Cremona, Brotto: "Dobbiamo fare di tutto per battere Napoli"

Il coach della Vanoli ha presentato lo scontro salvezza di sabato del PalaRadi contro Napoli. "Dire che è uno scontro diretto esaurisce ogni argomento: siamo a pari punti nella lotta salvezza, per cui vogliamo e dobbiamo provare a far di tutto per vincere la partita. Una sola considerazione: Napoli nelle vittorie ha sempre superato gli 85 punti, ne ha fatti 90 di media, per cui sappiamo che dovremo stare molto attenti in difesa. Una squadra di talento con almeno cinque o sei giocatori che hanno già giocato le coppe, quindi a un livello ancora più alto. Un mese fa hanno avuto un buonissimo momento, in cui sono risaliti dal fondo della classifica con tre vittorie di fila. Questo fa capire che, nonostante la classifica, è una squadra di qualità e di talento. Ripeto, dovremo stare molto attenti in difesa e dovremo lottare su ogni pallone"