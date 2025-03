Cremona, Brotto: "Contento della prestazione, la Dinamo è stata più lucida"

Il coach della Vanoli ha commentato la sconfitta del PalaSerradimigni, sottolineando anche aspetti positivi della gara giocata dai suoi. "Una bella partita, complimenti alla Dinamo, più lucida di noi. Sono contento della nostra partita, 30 minuti in cui abbiamo messo in difficoltà una squadra in ripresa come la Dinamo. Loro sono stati bravi a punirci nelle scelte con grandi canestri, abbiamo sofferto a rimbalzo, forse potevamo avere un distacco più grande fino al terzo quarto. Per cui sono contento dell'andamento e anche della reazione, abbiamo lottato e provato a ricucire. Un bel segnale, le abbiamo provate tutte. C'è mancata un pizzico di lucidità in alcuni momenti nel catturare qualche rimbalzo e nel ruotare prima. Loro sono stati bravi nel girare palla, e hanno avuto percentuali che ci hanno penalizzato. Si vedeva che erano connessi e in ripresa. Andiamo a casa con la consapevolezza di aver lottato per 40 minuti".