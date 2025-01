Cremona, Conti su Owens: "Vanoli deve avere un sostituto all'altezza"

Tramite le pagine de La Provincia, Andrea Conti (General Manager Vanoli Cremona) ha fatto il punto sulla situazione riguardante Tariq Owens. Il centro, dato per partente in direzione Napoli, è ancora a disposizione di coach Brotto: "Ci sono voci, telefonate, contatti da amici del giocatore che rischiano di destabilizzare la situazione mettendo pressione al nostro centro. Si tratta di modalità scorrette. Con lui parliamo quotidianamente, c'è qualche insofferenza legata a questioni tattiche, ma Tariq non si è mai tirato indietro e sta lavorando molto bene. Non ci ha mai detto di volersene andare, se lo dovesse fare cercheremo di capire come muoverci. Di sicuro l'intenzione non è quella di farlo arrivare a una nostra diretta rivale come Napoli, ma eventualmente all'estero. È chiaro che prima di lasciare la Vanoli, la Vanoli deve avere un sostituto all'altezza. Un'operazione non così semplice. Siamo sempre con i fari accesi. Guardiamo ogni ruolo, ma lo facciamo da inizio anno. Abbiamo una regola precisa però: acquisti sì ma solo se danno qualcosa in più alla squadra. Sostituire un nostro giocatore con uno di pari valore non avrebbe senso. Il nostro problema principale è quello di avere più personalità. Se non fosse quella la questione non avremmo perso così tante gare in volata... In più manchiamo di fisicità, credo si sia visto. Il mercato però è fermo, con pochi giocatori e con prezzi totalmente senza logica. È difficile poter intervenire".