Cremona, GM Conti: "Coach Brotto? Sarebbe bello ripartire da lui"

Intervistato sulle pagine de "La Provincia di Cremona", Andrea Conti (General Manager Vanoli Cremona) ha sintetizzato così l'annata conclusa con la permanenza nella massima serie dei biancoazzurri: "È stata una grande rimonta, una stagione complicata. Salvarsi in un campionato di così alto livello è già di per sé un grande risultato. Dopo 13 giornate eravamo fermi a 4 punti, dà davvero il senso dell'impresa. Brotto ha fatto un lavoro eccezionale, è stato il collante tra tutti i pezzi del puzzle. Ha mantenuto il gruppo unito e creato un grande affiatamento con lo staff. Si è dimostrato la persona più adatta per tirarci fuori dai guai. È sempre stato umile, ha conquistato tutti con il coraggio e le qualità umane. Lo do quasi per scontato, ma sarebbe bello ripartire da lui in panchina. Abbiamo chiuso un miniciclo durato 3 stagioni, in cui ha contribuito coach Cavina. Ci siamo salvati lo scorso anno alla terzultima giornata dopo una stagione più regolare, quest'anno alla penultima. Quando la situazione sembrava difficile, coach Brotto ha saputo tenere la barra dritta. Ho lavorato con lui da giocatore, poi da assistente e infine da allenatore: si è sempre comportato allo stesso modo, con grande umiltà. Futuro? Partiamo da un concetto di riflessione e valutazione a 360°. Cremona è una città di 70.000 abitanti con una squadra in serie A (la Vanoli), una in A2 (la Juvi) e una in B Interregionale (la Sanse), 3 settori giovanili distinti e strutture al limite del decoroso. Se vogliamo fare un salto di qualità e mantenere alto il livello della pallacanestro a Cremona, serve sinergia. Dobbiamo collaborare, come già sottolineato da Maurizio Ferraroni tempo fa. Non possiamo più permetterci di disperdere energie e risorse. Serve un confronto tra persone di livello. Dobbiamo cercare di mantenere un prodotto importante per la città. Alcuni incontri ci sono già stati. Bisogna coltivare lo spirito collaborativo. Lo dobbiamo ai tanti giovani che si stanno avvicinando (e già stanno giocano) a basket nelle nostre società. La nostra idea è quella di mantenere un pacchetto di italiani che possa fare da zoccolo duro. Zampini ha bisogno di un altro anno per crescere e diventare un giocatore di serie A a tutti gli effetti. Nikolic si è dimostrato una risorsa importante, nonostante qualche alto e basso. Poser è stato sfortunato nel finale di stagione a causa di un infortunio, ma si è approcciato bene alla categoria. C'è anche Luca Conti, attualmente in prestito in A2 a Rimini, dove giocherà i playoff contro Brindisi. Gli americani? Taijon Jones ha un'opzione di rinnovo. Per gli altri, sarà liberi tutti. Ci piacerebbe trattenere Willis, ma è un giocatore molto ambito e non possiamo permetterci follie. Inoltre, molti americani puntano a squadre che partecipano a coppe europee".