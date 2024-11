TREVISO, CONTENTO: "PISTOIA? STA STRAVOLGENDO IL ROSTER"

Sulle pagine del Gazzettino ed. Treviso, ecco alcune delle dichiarazioni di Matteo Contento, presidente di Treviso Basket: "Siamo, tutto sommato, dove pensavamo di essere a questo punto della stagione, tenendo conto delle partite giocate e degli avversari, ma anche delle condizioni in cui le abbiamo affrontati spiega. Abbiamo davanti a noi tre partite molto importanti (Pistoia, sabato 30 novembre, ore 20.30; trasferta a Tortona e Cremona al Palaverde, nda) che possono segnare quali possono essere le nostre ambizioni, almeno fino a metà della stagione. Pistoia? Giocheremo contro una squadra che sta stravolgendo il roster. Per quanto ci riguarda, speriamo di recuperare tutti i nostri giocatori, tornando a poter schierare la squadra al completo. Chiaramente la speranza è che sia scattato un click. A Napoli abbiamo avuto anche la fortuna di trovare, per la prima volta, un'avversaria in difficoltà: fino a quel momento avevamo affrontato tutte squadre in ottima forma. Però le partite bisogna comunque vincerle e siamo stati bravi a portarla a casa, peraltro anche in quel caso giocando in 8".