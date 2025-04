Stando a quanto riportato da Walla Sports, i contatti tra Claudio Coldebella e il Maccabi Tel Aviv non si sarebbero interrotti con la respinta, pubblica, dell'offerta israeliana del DS dell'UnaHotels Reggio Emilia delle scorse settimane. Secondo le fonti del media israeliano, l'accordo che sta venendo discusso tra le parti vedrebbero Coldebella in carica già per la costruzione del roster della prossima stagione.