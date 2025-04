Scafati, Cinciarini: "Reggio? In settimana abbiamo lavorato molto bene"

A presentare l'anticipo del PalaMangano contro Reggio Emilia (palla a due alle 21) è Andrea Cinciarini, play della Givova Scafati: "Indubbiamente ci attende una partita molto importante, affrontiamo un avversario fisico, solido emotivamente e ben allenato. C’è da parte di tutti la consapevolezza di quanto sia fondamentale – ora come non mai – muovere la classifica e trovare due punti in questo momento della stagione. La squadra si sta preparando al meglio, in settimana abbiamo lavorato molto bene per arrivare pronti a questa sfida dinnanzi al nostro pubblico: l’aspetto davvero cruciale sarà impattare bene la contesa, scendere sul parquet concentrati e determinati dal momento che, come detto, l’avversario di giornata fa della forza fisica un proprio evidente punto di forza"