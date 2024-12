Trieste, Christian: "Affrontiamo le avversità col sorriso"

Tra i microfoni di DAZN e la sala stampa della Segafredo Arena, così coach Jamion Christian ha commentato la vittoria della sua Trieste in casa della Virtus Bologna (70-78): "Bello essere tornati alla vittoria, siamo un gruppo che affronta le avversità con il sorriso. La partita di Colbey Ross? Siamo una squadra, abbiamo bisogno di tutti. Ci sono grandi singoli che nel momento di difficoltà riescono a dare il meglio. Ross uno di questi. Ma anche Valentine, Uthoff... Potrei nominarli tutti. Sono entusiasta per la prestazione della nostra squadra: siamo entrati in campo, abbiamo giocato contro una squadra talentuosa e siamo riusciti a trovare un modo per vincere come squadra. Ogni partita in questo campionato è dura. Ci sono allenatori straordinari, grandi giocatori, grande storia. Siamo consapevoli che stiamo ancora cercando di capire chi siamo in questa stagione, come vogliamo giocare e lo spirito necessario per essere una grande squadra in un ambiente come questo e riuscire a vincere. Oggi abbiamo dimostrato quella consistenza per 40'".