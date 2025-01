Trieste, Christian: "Tortona? L'ambiente è elettrico, sarà grande sfida"

Alla vigilia dell'anticipo casalingo con Tortona, coach Jamion Christian ha parlato ai canali ufficiali della Pallacanestro Trieste per presentare la sfida che attende i giuliani: "Ci aspettiamo di avere tutti a disposizione: siamo molto meglio al completo, così come lo sono tutte le squadre. È stata un’ottima settimana di lavoro con un ottimo livello di concentrazione, dopo una sconfitta contro Milano che, storicamente, è tra le migliori squadre di questo campionato. Statisticamente le due squadre (Trieste e Tortona) sono molto simili in tanti aspetti, sarà una grande sfida; una partita con due squadre che danno priorità a uno stile di gioco chiaro e lo fanno con convinzione. Penso che la chiave per entrambe sarà imporsi difensivamente: giochiamo allo stesso ritmo e cerchiamo canestri ad alta percentuale, chi difenderà meglio e chi andrà meglio a rimbalzo vincerà. Dobbiamo creare tiri più facili in campo aperto per indirizzare l’inerzia della gara e avremo buone possibilità di vincere. L’ambiente qui è elettrico e ci dà una grande mano, in casa noi ci mettiamo un impegno particolare per essere al nostro meglio ma per continuare a farlo ci serve il supporto del pubblico e occorre giocare al top. Mi aspetto molto dai nostri playmaker, che hanno la capacità di organizzare l’attacco e di creare opportunità per i compagni: voglio vederci essere molto continui e solidi sotto questo aspetto per alzare il livello di tutti quanti in campo. Siamo ancora una squadra che sta migliorando, sono soddisfatto del punto a cui siamo perché siamo in un’ottima posizione di classifica, ma la possibilità di raggiungere un livello ancora migliore ci rende davvero pericolosi”.