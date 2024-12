Trieste, Christian: "Non voglio cercare scuse, serata difficile"

Al termine della sconfitta (98-86) maturata in trasferta a Sassari, il coach di Trieste Jamion Christian ha commentato così la prestazione dei suoi: "Una serata difficile per noi, non abbiamo eseguito come avremmo dovuto. Non voglio cercare scuse, abbiamo avuto qualche infortunio e problemi di falli questa sera ma mi aspetto sempre dalla mia squadra di trovare il modo di vincere queste partite. In questo campionato tutte le partite sono difficili, non valutiamo una vittoria o una sconfitta in base all’avversario, Sassari è stata vicina a vincere molte partite questa stagione. Abbiamo grande rispetto per loro come di ogni altra squadra nel nostro campionato, dobbiamo ritornare sani e diventare migliori”.