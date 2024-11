Citando il comunicato rilasciato dalla società toscana, "A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ala americana Elijah Childs.Il club ringrazia il ragazzo per l’impegno e la professionalità dimostrate in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera".