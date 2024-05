Chacho, che meraviglia: l'assist per Musa è un'opera d'arte

EUROLEGA

L'ex giocatore dell'Olimpia Milano grande protagonista a quasi 38 anni col suo Real Madrid lanciato verso il back-to-back in Eurolega

© X Sergio Rodriguez Gomez da San Cristobal de la Laguna non è un giocatore di pallacanestro come gli altri. Le sue giocate sono opere d'arte da ammirare da tutti i punti di vista possibili. Perchè non stancano mai, catturano gli occhi di chi le guarda e non li liberano più. A quasi 38 anni il Chacho continua a dipingere capolavori destinati all'immortalità.

È successo anche ieri sera, nella semifinale delle Final Four di Eurolega a Berlino contro l'Olympiacos. 15 minuti scarsi per incantare l'Europa con tutto il suo repertorio: leadership totale, assist immaginifici e canestri segnati con facilità disarmante. Due triple tentate, due triple a segno: fanno 31 canestri da tre nelle Final Four, come solo JR Holden e Juan Carlos Navarro.

Ma il capitolo più ricco del repertorio del playmaker è sicuramente quello dedicato agli assist. E ieri sera il 13 del blancos ne ha smazzati di discretamente belli. Il feeling con Vincent Poirier, in particolare, ha prodotto giocate da urlo tipo quella scelta come Magic Moment della partita.

In realtà la giocata che ha lasciato tutto a bocca aperta è stata un'altra. In un momento di enorme intensità emotiva, col Real a lottare per respingere il tentativo di rimonta dell'Oly, la difesa di squadra degli spagnoli ha toccato livelli altissimi. In una delle ultime azioni della partita Dzanan Musa ruba un pallone, lo indirizza nelle mani del Chacho e corre veloce verso il canestro. Quello che fa Rodriguez è la perfetta sintesi del Chachismo: classe, fantasia e un pizzico di follia. Assist dietro alla schiena di una ventina di metri per l'inchiodata del compagno nel delirio generale. Gioco, partita, incontro. E grazie.