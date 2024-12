Cremona, Cavina: "Conta solo vincere, senza giri di parole"

In attesa di ospitare Sassari nel primo anticipo del 13° turno di LBA (sabato 28, ore 20), coach Demis Cavina ha presentato la sfida dal punto di vista della sua Vanoli Cremona: "Sono stati per noi giorni festivi di lavoro, abbiamo lavorato piuttosto bene su determinati aspetti difensivi anche in vista della partita che ci si presenta davanti. Non voglio addentrarmi troppo in argomenti tecnico-tattici perché penso che, per il periodo e per il nostro sentimento, per noi conta solo vincere e vogliamo farlo senza tanti giri di parole. Dobbiamo cercare di avere questo atteggiamento fin dall'inizio, al di là di quello che faremo, di quello che proporremo, al di là dell'avversario; abbiamo trasferito ai ragazzi questa mentalità perché è giusto che io parli prima e dopo la partita - è il mio ruolo - ma la cosa importante in questo momento è fare risultato e vincere. Dobbiamo strappare con le unghie e con i denti una vittoria ed è l'unica cosa che importa. La faccia è quella giusta, l'intensità non è mai mancata; anche i miglioramenti che tutti ci aspettavamo stanno arrivando, manca solo il risultato. Queste partite, quando sono così importanti e sentite per noi - visto anche quello che è successo in precedenza - saranno tutte uguali a prescindere dal risultato. In questo tipo di partite mi aspetto tanto soprattutto da chi è qua per dare qualcosa in più in termini di esperienza e in termini tecnico-tattico. Ho affrontato questa cosa con i ragazzi e lo ribadiremo anche alla vigilia, mi aspetto tanto da chi è qua per portare esperienze, punti e leadership".