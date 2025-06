Italia-Belgio, Capobianco: "Triste, stiamo andando oltre i limiti"

Al termine del meraviglioso ma amaro 64-66 con cui l'Italbasket femminile è stata sconfitta nella semifinale di Eurobasket 2025 dal Belgio, il CT azzurro ha commentato così la serata di Zandalasini e compagne: "Sono triste? Certo che lo sono, abbiamo perso. Abbiamo qualche rimpianto? Sì, per i 12 punti facili concessi al Belgio nel primo tempo. In quel momento ho chiamato timeout e chiesto alle ragazze di giocare a pallacanestro, anzi di giocare la nostra pallacanestro. Ho il cuore pieno di orgoglio per quello che hanno fatto stasera, nel corso dell’Europeo e per tutti i giorni di raduno. Allenare questo gruppo è un privilegio incredibile. Siamo tra le prime quattro d’Europa, domenica ci giochiamo il Bronzo con la Francia e la cosa incredibile è che siamo qui con le lacrime agli occhi per non aver vinto. Vorrei che queste prestazioni arrivassero al cuore di chi ci ha guardato perché veramente stiamo andando oltre i nostri limiti. Quello che avevo chiesto il 17 maggio a Roma, al termine del primo allenamento