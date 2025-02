CT Capobianco: "Basket femminile? Ci sono tanti aspetti positivi"

Intervistato da Il Messaggero durantela Final 4 di LegBasket Femminile, il CT della nazionale azzurra Andrea Capobianco ha fatto il punto della situazione sulla salute del movimento tricolore: "Cosa dice la settimana di Torino? Dice innanzitutto che la pallacanestro femminile è bella e si gioca a un livello alto con più squadre. In finale sono arrivate sicuramente le due più attrezzate, ma Derthona e Campobasso, le due semifinaliste, non hanno sfigurato: hanno fatto vedere cose molto interessanti. Ci sono tanti aspetti positivi nel mondo del basket femminile, mi farebbe piacere sentire che si parli di più di queste cose positive cercando di trovare soluzioni ai problemi. Lamentarsi non ha portato mai da nessuna parte. Ognuno deve dare il proprio contributo affinché la pallacanestro femminile esca dai problemi ed emerga in tutta la sua bellezza e completezza di gioco".