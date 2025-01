Tortona, Candi: "Würzburg? Servirà lucidita e concretezza"

Sulle pagine dell'edizione piemontese di Tuttosport, Leonardo Candi ha presentato la sfida che attende la sua Bertram Yachts Tortona all'esordio nelle top 16 di BCL (trasferta a Würzburg, palla a due alle 18.30): "L’anno scorso la mancata qualificazione alla Top 16 ci aveva lasciato parecchio l’amaro in bocca. Non vediamo l'ora di confrontarci in Europa a un livello superiore. Sarà una fase molto competitiva dove è necessario giocare con continuità ad altissimo livello. Bisognerà stare sempre sul pezzo, lucidi, determinati e concentrati. Loro esordiscono in questa fase davanti al loro pubblico: non lasceranno nulla d'intentato per iniziare bene il cammino in questa fase. Dovremo essere bravi a non farci sorprendere in avvio, inizieranno forte e noi dovremo essere pronti a controbatterli. Sarà importante il controllo del ritmo mentre in difesa dovremo limitare i loro esterni che hanno grande qualità. E poi ci servirà lucidità e concretezza per attaccare i punti deboli di Würzburg. Il 67-69 con Reggio Emilia? Per la sconfitta non era arrabbiato soltanto il coach, lo eravamo tutti. Avevamo indirizzato il match, ma poi ci siamo persi. In Serie A non è per niente facile, c'è sempre tanto equilibrio. Basta un niente per perdere il controllo. Devi sempre giocare al massimo delle potenzialità è questa la sfida più importante che ci portiamo dietro anche in Coppa. Sicuramente giocare in Italia a così alto livello ci aiuta ad affrontare al meglio gli impegni in Europa".