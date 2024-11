VIRTUS-CACOK, GRASSANI: "IN EUROLEGA STESSI DIRITTI"

L'avvocato Mattia Grassani, sulle colonne de Il Resto del Carlino, ha approfondito le motivazioni dietro alla richiesta (accordata dal Collegio Arbitrale) della Virtu Bologna di interrompere il rapporto contrattuale con Devontae Cacok: "Non c'è nulla di personale e per il club è stata una decisione difficile, ma la Virtus Pallacanestro ha esercitato un diritto sancito tanto dal contratto individuale di lavoro stipulato con Cacok quanto dall'Accordo Collettivo vigente tra società di Serie A e giocatori professionisti. In entrambe le previsioni viene riconosciuto al club il potere di rivolgersi al Collegio Arbitrale e richiedere la risoluzione del rapporto in essere con l'atleta che sia risultato inabile alla prestazione sportiva e alla preparazione tecnico-atletica a seguito di infortunio protrattosi per un periodo ininterrotto di 7 mesi e mezzo. Il ricorso per ottenere la risoluzione è stato proposto il 30 settembre scorso, trascorsi oltre 9 mesi dall'incidente di gioco, senza che, anche all'attualità, il problema fisico si sia risolto. Inoltre, va tenuto presente che il Collegio si è pronunciato all'unanimità, tre voti a zero, a favore della domanda proposta dalla società per cui Cacok, dal 30 settembre scorso, non è più tesserato per la Federazione Italiana Pallacanestro e il suo contratto non ha alcuna validità. Eurolega? Questo è il vero tema da risolvere: se l'atleta non può rendere la prestazione per inabilità fisica, ciò deve valere tanto nel nostro paese quanto nel contesto continentale. Per tali ragioni la Virtus farà valere i diritti riconosciuti dal Collegio Arbitrale anche in Europa, onde ottenere l'estensione dell'efficacia risolutiva della pronuncia pure nella massima competizione europea".