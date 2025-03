Sassari, Bulleri: "Bendzius da 5? Cambiata l'inerzia della partita"

Il coach della Dinamo Sassari ha commentato così, dalla sala stampa del PalaSerradimigni, la vittoria dei suoi contro la capolista Trapani (92-80): "Voglio dare merito ai ragazzi, che hanno giocato con un’intensità agonistica davvero notevole. Questo atteggiamento nasce dal lavoro quotidiano svolto durante la settimana. Giocare con questo spirito e questa cattiveria agonistica rende tutto più semplice. Credo che si sia visto chiaramente che tipo di gruppo siamo in questo momento della stagione: c'è stato sacrificio in difesa, con tutti disponibili ad aiutarsi a vicenda, e lo stesso è avvenuto in attacco, con la voglia di passarsi la palla e coinvolgere il compagno libero. Sono segnali di grande maturità e alto livello, fondamentali per continuare su questa strada. Questa settimana abbiamo riflettuto e lavorato su alcuni aspetti. Quintetti piccoli e zona 2-3? Non è stata una novità assoluta, ma ho scelto di adottare una soluzione che di solito non utilizzo: schierare Bendzius da 5. Questa mossa ci ha aiutato a cambiare l’inerzia della gara e ci ha spinto a prendere il controllo del punteggio. Abbiamo vinto grazie alla difesa a uomo, che ha fatto la differenza. Se guardiamo alla partita nel suo complesso, emerge la nostra capacità di gestire il pallone, un aspetto che facilita il nostro gioco offensivo e che ha un valore ovunque si giochi, non solo qui. Non pensavamo di poter gestire la gara dall’inizio alla fine senza difficoltà, sapevamo che Trapani avrebbe reagito con orgoglio. Quando riesci a limitare le conclusioni avversarie, puoi riprendere in mano la partita e portarla a casa. Ora il mio focus è su Pistoia, sulle vittorie che ci servono e sull’obiettivo di salvare la stagione. Dal primo giorno in cui ho preso questo incarico, il mio obiettivo è stato garantire che la Dinamo mantenga la sua posizione".