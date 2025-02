Sassari, Bulleri: "I canestri di Dimitrijevic hanno fatto la differenza"

Nella sala stampa del PalaSerradimigni, Massimo Bulleri (coach Dinamo Sassari) ha affrontato i temi emersi dalla sconfitta con l'EA7 Emporio Armani Milano: "Grandi complimenti ai miei giocatori per come hanno giocato e per come hanno reagito alle situazioni avverse, come gli infortuni di Bibbins e Tambone. Sono fiero e orgoglioso di come siamo rientrati da -13 a +2, è un bellissimo segnale della coesione del gruppo, di come stanno bene insieme i ragazzi. I canestri di Dimitrijevic hanno fatto la differenza, di alto livello ma individuali, 11 rimbalzi di differenza in una partita tirata purtroppo è ancora un gap da colmare. Abbiamo giocato una grande difesa, siamo stati squadra, peccato per gli episodi finali, Milano è stata brava a portarla a casa. Sottolineo la grande presenza del nostro pubblico, una bellissima atmosfera anche sotto nel punteggio, una spinta fondamentale. Con gli infortuni si cerca di fare necessità virtù, ho cercato di cambiare qualcosa, prenderò degli spunti, ci sono state situazioni al limite. Thomas? Ha fatto il massimo di quello che poteva fare dopo due allenamenti".