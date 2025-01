Sassari, Bulleri: "Cerchiamo un'energia diversa"

Al sito ufficiale, in attesa della conferenza stampa pre Virtus Bologna, il nuovo head coach della Dinamo Sassari Massimo Bulleri ha riassunto il momento della squadra sarda dopo l'esonero di Nenad Markovic: "Ogni volta che c'è un subentro ci sono dei problemi esistenti con cui fare i conti. Bisogna avere l'abilità di riuscire cambiare il trend usando le conoscenze positive piuttosto che le negative. Vedremo quello che riusciremo a produrre nel breve periodo, non è un momento facile neanche dal punto di vista degli infortuni.A questa squadra manca qualcosa, altrimenti ci sarebbero altri risultati: Sokolowski non è disponibile da 2 mesi. Da fine ottobre manca anche Udom. Abbiamo avuto partite senza Bibbins, ora non c'è Renfro. Il piatto infortunati è molto ricco, speriamo di recuperarli il prima possibile per avere numeri disponibili per l'allenamento. Che non è uguale se si fa con tutti i senior, al netto dell'aiuto che ci danno i giovani. Cerchiamo di cambiare uno stato che nell'ultimo periodo era diventato non l'eccezione, ma la regola. Cerchiamo un'energia diversa, un'energia nuova da mettere prima in settimana durante gli allenamenti e poi in partita, con grande difesa, intensità difensiva e capacità e volontà di passarsi la palla in attacco. Poi il resto va condito volta per volta in maniera diversa a seconda delle esigenze. Sono già chiare certe dinamiche".