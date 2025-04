Udine, Bruttini: "Non mi dispiacerebbe riprovare con la Serie A"

Le pagine de La Tribuna di Treviso accolgono un'intervista di Davide Bruttini, centro dell'APU Udine, a pochi giorni dalla promozione aritmetica dei friulani in LBA: "È stata una stagione intensa. C'erano ambizioni ma gli imprevisti erano sempre in agguato. Il nostro gruppo era dei migliori ma non il più forte in assoluto. Abbiamo trovato unità d'intenti e compattezza dopo una partitaccia di dicembre a Livorno. Da fine gennaio in poi abbiamo avuto una grande crescita, vivevamo ogni partita dell'ultimo mese come una finale. Se Treviso mi richiamasse? Dipende con che ruolo: ho 38 anni, non mi dispiacerebbe riprovare con la Serie A. Ne parlerò anche con l'APU, a stagione finita. Purché ci sia spazio per giocare: non voglio essere solo un elemento da allenamento, come quarto lungo potrei dare un contributo".