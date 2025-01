Cremona, Brotto: "Potevamo naufragare, ora serve continuità"

All'interno dell'intervista concessa al "Corriere dello Sport", il neo coach della Vnaoli Cremona Pierluigi Brotto ha parlato delle emozioni vissute all'esordio da capo allenatore in LBA (vittoria 76-80 sulla capolista Trento): "Ci siamo trovato sotto di 19 punti. Potevamo naufragare ma i ragazzi sono stati bravi a non cedere, a continuare a portare avanti il piano partita che avevamo pensato. Preparando la partita con i ragazzi ci eravamo detti che si poteva fare. E così è stato. Con il mio assistente abbiamo cercato di dare un po' di ordine e qualche regola precisa chiedendo di andare, a seconda dell'andamento, da giocatori specifici in alcuni momenti della partita. La strada che conduce alla salvezza è lunga e dobbiamo archiviare subito quanto fatto per guardare avanti. Contro la prima in classifica, avevamo ben poco da perdere: ora serve continuità". L'ex assistente di Cavina ha anche ripercorso il cammino condiviso nel cremonese: "Ho rivestito nella Vanoli ogni tipo di ruolo, accettando sempre con grande entusiasmo. Ho sempre pensato a fare bene, ciò che serviva e che la società mi aveva chiesto. I cremonesi mi conoscono e mi vogliono bene apprezzando ciò che sono. La notte dopo la vittoria sull'Aquila ho ricevuto tanti messaggi di congratulazioni e incoraggiamento. È la prima volta in cui ho i riflettori puntati addosso. So che è una grandissima responsabilità e vorrei ripagare tutta questa fiducia".