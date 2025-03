Trieste, Brooks: "Mi sento come se avessi 27-28 anni"

Alla vigilia dell'anticipo del 23° turno di LBA (Trieste-Virtus Bologna, domani, ore 20), a parlare a Il Piccolo è l'ala grande/centro dei giuliani, Jeff Brooks: "La sconfitta con Trapani 8131-88)? Non siamo proprio scesi in campo. Dobbiamo guardarci allo specchio e andare avanti. Partite così possono capitare, ma non dobbiamo mai dimenticarci di una cosa: noi non andiamo mai in campo per perdere. Quello che adoro di questo team è che non importa quanto andiamo in difficoltà, perché poi riusciamo sempre a rialzarci insieme. Con Trapani, invece, ogni volta che provavamo a fare un passo avanti loro ci ricacciavano due indietro: non siamo mai riusciti a trovare le giocate e l'energia giuste. Mi auguro che resti un caso isolato. Le mie condizioni fisiche? Non penso che continuerei a giocare a basket se non fossi al meglio. Mi considero fortunato: mi prendo sempre cura del mio corpo e approccio ogni allenamento come se fosse una gara dei playoff. Per questo, oggi, mi sento come se avessi 27-28 anni. Ma quello che conta di più, per me, è essere un esempio per i miei compagni perché, se gioco così duro io, che sono il più vecchio, loro non hanno scuse. Il mio arrivo a Trieste? Quando sono venuto qua, prima di firmare ho incontrato Mike (Arcieri, ndr) e lui mi ha parlato di un "Rinascimento di Jeff Brooks". La società e lo staff tecnico hanno voluto valorizzare la mia esperienza, il mio QI cestistico, la mia cultura del lavoro: qui ho ritrovato l'amore per il gioco che, ammetto, stava un po' svanendo. Il canestro decisivo con Trapani in Coppa Italia? Se ci ripenso mi viene da ridere. Innanzitutto, ero certo che avrei rubato la palla su quella rimessa. Non avevo dubbi. Tra me e me, dicevo solo una cosa: "Dopo la recuperata, va bene tutto, ma non sbagliare l'appoggio!". Mi sono ricordato di quando, ai tempi dell'Olimpia Milano, avevo fallito un tiro simile in una partita di Eurolega contro il Real Madrid. Non poteva succedere di nuovo, e così è stato. Ritiro? A giugno compio 36 anni, ma qui mi sto divertendo e vedo un progetto molto valido. Per questo, voglio ritirarmi qui, ma non so ancora quando. In generale, Trieste è un posto speciale, sia mia moglie che mio figlio si stanno trovando benissimo. Spero di continuare per altre 4-5 stagioni, sempre se mi vorranno qua per tutto questo tempo (ride, ndr)".