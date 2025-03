Intervistato da L'Adige, Peppe Poeta è tornato a parlare del suo rinnovo con la Germani Brescia. Un contratto prolungato in settimana per altre due stagioni. "Una cosa importante per un allenatore è vedere riconosciuto lavoro. Il prolungamento mi rende orgoglioso e porta serenità, siamo contenti della stagione in corso che sta andando oltre ogni aspettativa. Vogliamo continuare su questa strada con entusiasmo e leggerezza".