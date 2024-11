BRESCIA, POETA: "UNO SCHIAFFONE CHE CI SERVIRÀ DA LEZIONE"

Peppe Poeta, coach di Brescia, dopo la sconfitta: "Complimenti a Trapani, hanno fatto una grandissima partita mostrando il loro livello: noi abbiamo preso un grande schiaffone. Abbiamo fatto 5 partite sempre in crescendo e oggi abbiamo preso uno schiaffo: competere contro queste squadre vuol dire dover mettere un livello di fisicità maggiore. Ci sono state cose che non sono mai capitate, tra liberi e triple: dietro dobbiamo fare meglio, non possiamo finire con 18 falli… Dobbiamo metterci di più il fisico: ora dobbiamo usare questa sconfitta per migliorare. Abbiamo stupito tutti nelle prime 5 partite perché siamo una squadra nuova. Sapevamo che Trapani sarebbe venuta qui con voglia di riscatto e noi non siamo stati bravi a impattare la loro fisicità: se lavoriamo nel modo giusto possiamo fare in modo questo schiaffone ci serva da lezione".