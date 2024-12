Brescia, Poeta: "Siamo attesi da una trasferta durissima"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da una trasferta durissima contro una squadra ambiziosa e dotata di un roster allestito per concorrere nelle parti alte della classifica. Tuttavia, per una serie di infortuni, Venezia ha avuto un inizio di campionato complesso, ma mi aspetto una gara difficile, in quanto, a causa della situazione di classifica, si trovano leggermente con le spalle al muro. La Reyer è una formazione forte, profonda e caratterizzata da un’importante taglia fisica e, in tal senso, dovremo essere bravi a proteggere e chiudere la nostra area, dove sono soliti costruire le loro vittorie. Sono reduci da una grandissima vittoria in Eurocup, dimostrando tutto il potenziale di cui dispongono, sul complicato campo di Bourg. In attacco dovremo provare a compiere una prestazione coraggiosa, gagliarda e con spirito per imporre il nostro flusso di gioco”.