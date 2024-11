BRESCIA, POETA: "HO A CHE FARE CON IL BASKET DA QUANDO HO SEI ANNI"

Intervistato da Daniele Ardenghi sul “Giornale di Brescia” e a “Basket Time” su “Teletutto”, il coach della Germani Brescia, Giuseppe Poeta ha parlato del suo rapido passaggio dal campo alla panchina: “Qualcuno muove la critica che non ho fatto la gavetta? Tutte le osservazioni hanno un senso. Ma credo di avere avuto un percorso non diverso da molti colleghi, anche di altri sport, che oggi sono su panchine prestigiose. Dopotutto, ho a che fare con la pallacanestro da quando ho sei anni. Sono stato giocatore e poi, quando sono diventato assistente di Messina all'Olimpia Milano e di Pozzecco in Nazionale, ho avuto la possibilità di apprendere a un livello altissimo. La cosa bella, poi, è che il campo non mente. Specie se sei un giocatore. Questo è il bello dello sport. È meritocratico”.