Intervistato da Francesco Gottardi su “Il Foglio”, Amedeo Della Valle ha parlato del momento della Germani Brescia: “Le cose vanno bene. Ci divertiamo. Abbiamo trovato un equilibrio di squadra e svolto un girone d'andata stellare: il nostro obiettivo è riconfermarci. Siamo consci dei nostri limiti, ma non ce ne vogliamo porre altri. Per quanto riguarda me è merito dell'ad Ferrari, che mi ha voluto qui per ricoprire un ruolo di responsabilità”.