Stando a quanto riportato da Varese Sport, l'attuale assistente allenatore dei Pahiladelphia 76ers ed ex capo allenatore varesino sarà presente a Masnago per la sfida contro Trieste. La coincidenza con le recenti voci di un futuro approdo sulla panchina dei giuliani, "sponsorizzato" dal GM Arcieri già conosciuto proprio a Varese, potrebbe non essere incidentale, secondo il quotidiano lombardo.