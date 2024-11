Bologna, Zanetti: "Il Palasport è il mio cruccio, lo avremo nel 2026"

Intervistato da Il Resto del Carlino, il presidente della Virtus Segafredo Bologna, Massimo Zanetti, ha commentato la costruzione della nuova arena che ospiterà il club: "Il Palasport è il mio cruccio, ci andiamo dietro dal 2019. Sembra che sia finalmente in dirittura d'arrivo, grazie al sacrificio di tutti, dalla Fiera al Comune, un po' di lavori sono stati cominciati. A me hanno garantito che lo avremo nel 2026. Io resterò alla guida della Virtus fino alla sua consegna, perché il mio orgoglio è quello di poter dare questa nuova struttura alla città di Bologna. Quindi io resterò senz'altro fino ad allora, ma poi non è detto che non vada avanti ancora: la pallacanestro per me è veramente una gioia".