Bologna, Parente: "Necessario partire dalla responsabilità individuale difensiva"

Daniele Parente, assistant coach Virtus Segafredo Bologna: “Affrontiamo una squadra che ha cambiato, negli due ultimi mesi, allenatore ed interpreti, riuscendo comunque a mantenere la stessa pericolosità offensiva e migliorando la parte difensiva. Sarà necessario partire dalla responsabilità individuale difensiva, in quanto tutte le loro guardie sono abili a creare sia per loro stessi che per i compagni. Hanno giocatori che tirano oltre il 40% da 3 punti e possono contare sul Top Scorer del Campionato, è chiaro quindi che l’approccio individuale difensivo sarà una delle chiavi del match. In attacco dovremo avere pazienza e dettare il ritmo della partita".