Bologna, Parente: "Dovremo pareggiare il livello di fisicità di Venezia"

Daniele Parente, assistant coach Virtus Segafredo Bologna: “A meno di 48 ore dall’impegno di Istanbul abbiamo davanti una sfida molto importante, contro una squadra che da anni sta facendo bene nel nostro campionato. Ci troveremo di fronte ad un roster molto fisico, quindi il nostro primo obiettivo dovrà essere recuperare le energie per fronteggiare e pareggiare il loro livello di fisicità in tutti i ruoli. L’impatto alla gara sarà determinante perché la Reyer può alternare diversi tipi di quintetti in campo: la chiave sarà quella di giocare al nostro ritmo, gestendo al meglio le risorse fisiche e mentali per portare a casa la vittoria.”