Non sarà il nuovo coach Dusko Ivanovic a guidare la Virtus Bologna nella sfida di domenica all'Unipol Forum contro l'Olimpia. La conferma è arrivata direttamente dalla Lega Basket che ha comunicato i nuovi tesseramenti per il prossimo turno: ci sono infatti Faried (Reggio Emilia), Eboua (Trapani), Brown (Trapani), Agostini (Pistoia) e Fantoma (Cremona), ma non l'allenatore montenegrino.